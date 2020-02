I crediti d’imposta nel quadro G del modello 730/2020

Il quadro G del modello 730 è quello deputato ad accogliere i crediti d’imposta relativi ai fabbricati, per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, per i redditi prodotti all’estero, per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo, per l’incremento dell’occupazione, per erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus), per negoziazione e arbitrato, per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola (school bonus), per la videosorveglianza, per le mediazioni, per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).