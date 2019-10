In materia di bonus investimenti al Sud, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta legato, come noto, all’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.